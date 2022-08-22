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Усик – Фьюри. Британская пресса "анонсировала" бой, промоутер украинца отреагировал

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Понедельник 22 августа 2022 13:10
Усик – Фьюри. Британская пресса "анонсировала" бой, промоутер украинца отреагировал Фото: Александр Усик с чемпионскими поясами (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Потенциальный поединок чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Александра Усика против чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри пока далек от практической реализации, хотя британская пресса успела назвать дату боя на фоне переговоров.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал промоутер украинского чемпиона Александр Красюк.

Команда Усика отреагировала на информацию Daily Mail о согласованном бое за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Он якобы должен состояться на Ближнем Востоке зимой.

"Бой 17 декабря не подтверждаю. Мы находимся в контакте с Уорреном (промоутер Фьюри – ред.) и принцами Саудовской Аравии", – лаконично заявил Красюк.

Британский боксер две недели назад объявил о возвращении в ринг для третьих боев с Чисорой и Уайлдером. Однако, впоследствии передумал и во второй раз завершил карьеру в профессиональном боксе. Вскоре он проявил интерес к объединительному поединку с Усиком при условии огромного гонорара.

В ночь на воскресенье украинец во второй раз победил Джошуа с раздельным решением судей. Один из них поддержал британца, а двое других – Усика. Украинский чемпион успешно защитил четыре чемпионских пояса, да еще и забрал вакантный титул The Ring.

К слову, ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.

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