Ломаченко получил соперника на первый бой по возвращении в ринг, – инсайдер
Осенью этого года бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет поединок с американцем Джемейном Ортисом.
Об этом заявил журналист Майк Коппинджер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.
34-летний украинец прибыл в Соединенные Штаты для старта подготовки к осеннему бою. Тренировочный лагерь экс-чемпиона в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC развернули в Лос-Анджелесе.
Скорее всего, бой Ломаченко – Ортис состоится 22 октября. Соперники станут хедлайнерами боксерского вечера от промоутерской компании Top Rank. Место проведения боя пока остается тайной.
Американец Ортис на профи-ринге преимущественно остается в тени других. Боксер по прозвищу "Техник" провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед (8 раз нокаутом) и однажды проиграл. Ломаченко же последний раз дрался в декабре прошлого года, когда по очкам одолел Комми.
Если Ломаченко победит Ортиса, то будет стремиться сразиться за чемпионские пояса. Потенциальным соперником украинца станет победитель боя-реванша между чемпионом мира по версии четырех организаций Девином Хейни и бывшим обладателем поясов Джорджем Камбососом.
ESPN story on the return of Loma, which could lead to a summit meeting vs. Devin Haney for the undisputed lightweight championship next year. Haney has a rematch with George Kambosos on Oct. 15 in Melbournehttps://t.co/NLi7tYuSY6— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 17, 2022
К слову, ранее сделали подборку ключевых событий перед боем-реваншем между Усиком и Джошуа.
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