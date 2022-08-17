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Ломаченко получил соперника на первый бой по возвращении в ринг, – инсайдер

Новина українською →
США, Среда 17 августа 2022 13:51
Ломаченко получил соперника на первый бой по возвращении в ринг, – инсайдер Фото: Джемейн Ортис (в центре) с чемпионским поясом (facebook.com/TeamJortiz)
Автор: Антон Федорцив

Осенью этого года бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет поединок с американцем Джемейном Ортисом.

Об этом заявил журналист Майк Коппинджер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

34-летний украинец прибыл в Соединенные Штаты для старта подготовки к осеннему бою. Тренировочный лагерь экс-чемпиона в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC развернули в Лос-Анджелесе.

Скорее всего, бой Ломаченко – Ортис состоится 22 октября. Соперники станут хедлайнерами боксерского вечера от промоутерской компании Top Rank. Место проведения боя пока остается тайной.

Американец Ортис на профи-ринге преимущественно остается в тени других. Боксер по прозвищу "Техник" провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед (8 раз нокаутом) и однажды проиграл. Ломаченко же последний раз дрался в декабре прошлого года, когда по очкам одолел Комми.

Если Ломаченко победит Ортиса, то будет стремиться сразиться за чемпионские пояса. Потенциальным соперником украинца станет победитель боя-реванша между чемпионом мира по версии четырех организаций Девином Хейни и бывшим обладателем поясов Джорджем Камбососом.

К слову, ранее сделали подборку ключевых событий перед боем-реваншем между Усиком и Джошуа.

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Василий Ломаченко Бокс
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