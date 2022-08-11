"Потенциальные мишени". Арестович рассказал, сколько аэродромов осталось у россиян в Крыму

Во временно оккупированном Крыму сейчас есть 5 аэродромов, которые может использовать Россия. Все они - потенциальные мишени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала " Фейгин Live ".

"В Крыму осталось еще 5 военных аэродромов, на которых есть авиация противника. Они все являются потенциальными мишенями, как и Черноморский флот РФ", - сказал чиновник.

Арестович также подчеркнул, что на полуострове "все только начинается". Советник главы ОП отметил, что Украина всегда была уверена в своей победе.

"И в не особо умных российских граждан, и "ура-патриотов" уже начинают закрадываться сомнения, что война может закончиться не так, как им обещали. И в ближайшие дни у них будет очень много поводов в этом убедиться", - добавил он.