"Потенційні мішені". Арестович розповів, скільки аеродромів залишилося у росіян в Криму

У тимчасово окупованому Криму наразі є 5 аеродромів, які може використовувати Росія. Усі вони - потенційні мішені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу " Фейгін Live ".

"У Криму залишилось ще 5 військових аеродромів, на яких є авіація противника. Вони всі є потенційними мішенями, як і Чорноморський флот РФ", - сказав посадовець.

Арестович також наголосив, що на півострові "все тільки починається". Радник глави ОП зазначив, що Україна завжди була впевнена у своїй перемозі.

"І в не особливо розумних російських громадян, і "ура-патріотів" уже починають закрадатися сумніви, що війна може закінчитись не так, як їм обіцяли. І в найближчі дні у них буде дуже багато приводів у цьому переконатись", - додав він.