ВСУ уничтожили 9 вражеских самолетов и 160 оккупантов: новые потери россиян в войне

Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили 9 вражеских самолетов. Также было ликвидировано 160 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook .

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 42800 (+160) человек ликвидировано,

танков - 1832 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 4086 (+10) ед,

артиллерийских систем - 971 (+7) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средства ПВО - 133 (+0) ед,

самолетов - 232 (+9) ед,

вертолетов - 193 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 766 (+9),

крылатые ракеты - 185 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3005 (+7) ед,

специальная техника - 89 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Примечательно, что вчера в оккупированном Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке, которую российские оккупанты используют, в том числе, в войне против Украины.

Все подробности вчерашнего инцидента читайте материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".

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