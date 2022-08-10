ВСУ уничтожили 9 вражеских самолетов и 160 оккупантов: новые потери россиян в войне
Фото: Россия за сутки в войне против Украины потеряла 9 самолетов (wikipedia.org)
Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили 9 вражеских самолетов. Также было ликвидировано 160 российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 42800 (+160) человек ликвидировано,
- танков - 1832 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 4086 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 971 (+7) ед,
- РСЗО - 261 (+0) ед,
- средства ПВО - 133 (+0) ед,
- самолетов - 232 (+9) ед,
- вертолетов - 193 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 766 (+9),
- крылатые ракеты - 185 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3005 (+7) ед,
- специальная техника - 89 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Примечательно, что вчера в оккупированном Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке, которую российские оккупанты используют, в том числе, в войне против Украины.
Все подробности вчерашнего инцидента читайте материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".
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