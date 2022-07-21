Потакание Кремлю лишь продолжает войну: МИД о поддержке России Ираном

Потакание Кремлю не только продолжает войну на территории Украины, но и угрожает безопасности и миру в других регионах мира.

Поддержка войны со стороны Ирана:

Во время визита президента России Владимира Путина в Иран, верховный лидер страны Али Хаменеи заявил, что Россия якобы остановила действия НАТО в Украине, поскольку через некоторое время альянс начал бы войну из-за Крыма.

"Если путь для НАТО открыт, то эта организация не видит границ. Если бы ее не остановили в Украине, то через какое-то время альянс начал бы войну под предлогом Крыма", - заявил Хаменеи.

Реакция МИД:

По словам Николенко, с начала полномасштабной войны на территории Украины, Иран публично заявлял о своей позиции нейтралитета, а также выступал за прекращение огня и дипломатическое урегулирование.

"В этом контексте украинская сторона обеспокоена изменением риторики со стороны иранского руководства. Потакание агрессивным действиям России не только поощряет ее продолжать ничем не спровоцированную войну против народа Украины, но и закладывает основу для дестабилизации мира и безопасности в других регионах мира", - добавил Николенко.

Пресс-секретарь МИД отметил, что обвинения относительно подготовки нападения на Россию являются исключительно безосновательными, а также и манипуляционными.

МИД Украины, со своей стороны, призвал Иран воздерживаться от заявлений или шагов, которые будут подпитывать войну.