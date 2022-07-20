Унижение и истерика: что "дал" Путину визит в Иран

Президент РФ Владимир Путин ничего существенного не достиг на переговорах в Иране. Кроме унижения, ведь его визит был без явного преимущества российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы МВД Вадима Денисенко.

Что надо знать о результатах визита Путина

Как отмечают в МВД, во-первых - это унижение, поскольку впервые за последние годы Путин ехал на переговоры без явного преимущества.

"Он ехал просителем", - отметил Денисенко.

Во-вторых, ничего нового он не добился и не получил.

"Судя по всему, его единственный козырь - влияние в Сирии, ему пришлось разменять на мифические обещания помочь с технологическим эмбарго (ну нет у него электроники). Пока это лишь обещания", - подчеркнул Денисенко.

В МВД объясняют главная игра Путина - нефть и газ, которыми он будет шантажировать Европу.

"Пока Европа держится. Вторая главная игра Путина - кризис беженцев из-за продовольственных проблем пока находится в стадии переговоров (возможно имитации переговоров). Путин вряд ли будет делать жест доброй воли с вывозом украинского зерна, если не получит за это что-то взамен. Пока мы не понимаем, что он может получить на замену", - пишет Денисенко.

Кроме того, по мнению советника главы МВД, для Путина Иран - это не только унижение, а еще и истерика.

"То, что синхронно Путин, Слуцкий и Ушаков заговорили о переговорах означает лишь одно - Путин осознал глубину проблемы и истерит. Ему нужно ускорять процессы по окончанию войны", - отмечает Денисенко.

В МВД также высказались и по ядерным угрозам России.

"И последнее. Повторю то, что я писал и говорил много раз - никакого ядерного оружия для окончания войны он не будет примерять. Во-первых, он трус, а, во-вторых, это окончательно заберет его в изоляцию. Больше западного оружия и все у нас будет хорошо", - подытожил Денисенко.

Что об этом говорят в США

Отметим, в Белом доме отреагировали на этот визит и заявили, что поездка Путина в Тегеран показала, насколько изолированной стала Россия также там не видят предпосылок, которые бы свидетельствовали о передаче иранской стороной РФ боевых беспилотников.

Добавим, вчера Путин совершил свой первый визит в дальнее зарубежье с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Он посетил Иран, где встретился с президентом страны Ибрагимом Раисе, верховным лидером Али Хаменеи и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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