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Потурання Кремлю лише продовжує війну: МЗС про підтримку Росії Іраном

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Четвер 21 липня 2022 13:03
Потурання Кремлю лише продовжує війну: МЗС про підтримку Росії Іраном Фото: Олег Ніколенко, прессекретар МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Потурання Кремлю не лише продовжує війну на території України, але й загрожує безпеці та миру в інших регіонах світу.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

Підтримка війни з боку Ірану:

Під час візиту президента Росії Володимира Путіна до Ірану, верховний лідер країни Алі Хаменеї заявив, що Росія нібито зупинила дії НАТО в Україні, оскільки через деякий час альянс почав би війну через Крим.

"Якщо шлях для НАТО відкритий, то ця організація не бачить меж. Якби її не зупинили в Україні, то через якийсь час альянс почав би війну під приводом Криму", - заявив Хаменеї.

Реакція МЗС:

За словами Ніколенка, з початку повномасштабної війни на території України, Іран публічно заявляв про позицію нейтралітету, а також виступав за припинення вогню й дипломатичне врегулювання.

"У цьому контексті українська сторона стурбована зміною риторики з боку іранського керівництва. Потурання агресивним діям Росії не лише заохочує її продовжувати нічим не спровоковану війну проти народу України, але й закладає підґрунтя для дестабілізації миру та безпеки в інших регіонах світу", - додав Ніколенко.

Прессекретар МЗС зауважив, що звинувачення щодо підготовки нападу на Росію є виключно безпідставними, а також й маніпулятивними.

МЗС України, зі свого боку, закликало Іран утримуватись від заяв або ж кроків, які підживлюватимуть війну.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами радника глави МВС Вадима Денисенка, Путін нічого суттєвого не досягнув на переговорах в Ірані. Тим часом в Білому домі заявили, що поїздка голови Кремля до Тегерана показала, наскільки ізольованою стала Росія

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