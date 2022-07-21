Потурання Кремлю лише продовжує війну: МЗС про підтримку Росії Іраном
Потурання Кремлю не лише продовжує війну на території України, але й загрожує безпеці та миру в інших регіонах світу.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.
Підтримка війни з боку Ірану:
Під час візиту президента Росії Володимира Путіна до Ірану, верховний лідер країни Алі Хаменеї заявив, що Росія нібито зупинила дії НАТО в Україні, оскільки через деякий час альянс почав би війну через Крим.
"Якщо шлях для НАТО відкритий, то ця організація не бачить меж. Якби її не зупинили в Україні, то через якийсь час альянс почав би війну під приводом Криму", - заявив Хаменеї.
Реакція МЗС:
За словами Ніколенка, з початку повномасштабної війни на території України, Іран публічно заявляв про позицію нейтралітету, а також виступав за припинення вогню й дипломатичне врегулювання.
"У цьому контексті українська сторона стурбована зміною риторики з боку іранського керівництва. Потурання агресивним діям Росії не лише заохочує її продовжувати нічим не спровоковану війну проти народу України, але й закладає підґрунтя для дестабілізації миру та безпеки в інших регіонах світу", - додав Ніколенко.
Прессекретар МЗС зауважив, що звинувачення щодо підготовки нападу на Росію є виключно безпідставними, а також й маніпулятивними.
МЗС України, зі свого боку, закликало Іран утримуватись від заяв або ж кроків, які підживлюватимуть війну.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами радника глави МВС Вадима Денисенка, Путін нічого суттєвого не досягнув на переговорах в Ірані. Тим часом в Білому домі заявили, що поїздка голови Кремля до Тегерана показала, наскільки ізольованою стала Росія
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