Посвіжішає, але погода відповідатиме березню: прогноз на тиждень (карти)

18:30 15.03.2026 Нд
У низці регіонів очікуються невеликі опади
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наступний тиждень в Україні буде свіжішим. Температура трохи знизиться, порівнято з попередніми днями, а з середи можливі невеликі опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцетр.

У понеділок, 16 березня, в усіх регіонах України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +10 до +13 градусів;
  • у східних областях - від +8 до +12 градусів;
  • у центральних областях - від +10 до +13 градусів;
  • у південних областях - від +10 до +12 градусів;
  • у західних областях - від +14 до +17 градусів.

У вівторок, 17 березня, теж очікується мінлива хмарність. Опади не прогнозуються.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +6 до +12 градусів;
  • у східних областях - від +6 до +10 градусів;
  • у центральних областях - від +10 до +13 градусів;
  • у південних областях - від +10 до +12 градусів;
  • у західних областях - від +10 до +14 градусів.

У середу, 18 березня, погода в Україні буде місцями сонячною, місцями - хмарною. На півночі та сході прогнозуються невеликі дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +6 до +8 градусів;
  • у східних областях - від +6 до +10 градусів;
  • у центральних областях - від +6 до +9 градусів;
  • у південних областях - від +10 до +12 градусів;
  • у західних областях - від +10 до +14 градусів.

У четвер, 19 березня, по всій території очікується невелика хмарність. У більшості регіонів прогнозується невеликі опади у визляді дощу та мокрого снігу.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +5 до +9 градусів;
  • у східних областях - від +8 до +12 градусів;
  • у центральних областях - від +5 до +9 градусів;
  • у південних областях - від +8 до +12 градусів;
  • у західних областях - від +8 до +15 градусів.

У п'ятницю, 20 березня, також очікуються опади на помірна хмарність.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +8 до +11 градусів;
  • у східних областях - від +7 до +12 градусів;
  • у центральних областях - від +8 до +10 градусів;
  • у південних областях - від +8 до +12 градусів;
  • у західних областях - від +8 до +15 градусів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також в Укргідрометцентрі наголошували: справжня весна не завжди збігається з датами в календарі, адже фахівці розрізняють три її види - календарну, метеорологічну та астрономічну.

