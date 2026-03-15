Посвежеет, но погода будет соответствовать марту: прогноз на неделю (карты)
Следующая неделя в Украине будет более свежей. Температура немного снизится, по сравнению с предыдущими днями, а со среды возможны небольшие осадки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцетр.
В понедельник, 16 марта, во всех регионах Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +10 до +13 градусов;
- в восточных областях - от +8 до +12 градусов;
- в центральных областях - от +10 до +13 градусов;
- в южных областях - от +10 до +12 градусов;
- в западных областях - от +14 до +17 градусов.
Во вторник, 17 марта, тоже ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +6 до +12 градусов;
- в восточных областях - от +6 до +10 градусов;
- в центральных областях - от +10 до +13 градусов;
- в южных областях - от +10 до +12 градусов;
- в западных областях - от +10 до +14 градусов.
В среду, 18 марта, погода в Украине будет местами солнечной, местами - облачной. На севере и востоке прогнозируются небольшие дожди.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +6 до +8 градусов;
- в восточных областях - от +6 до +10 градусов;
- в центральных областях - от +6 до +9 градусов;
- в южных областях - от +10 до +12 градусов;
- в западных областях - от +10 до +14 градусов.
В четверг, 19 марта, по всей территории ожидается небольшая облачность. В большинстве регионов прогнозируется небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +5 до +9 градусов;
- в восточных областях - от +8 до +12 градусов;
- в центральных областях - от +5 до +9 градусов;
- в южных областях - от +8 до +12 градусов;
- в западных областях - от +8 до +15 градусов.
В пятницу, 20 марта, также ожидаются осадки на умеренная облачность.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +8 до +11 градусов;
- в восточных областях - от +7 до +12 градусов;
- в центральных областях - от +8 до +10 градусов;
- в южных областях - от +8 до +12 градусов;
- в западных областях - от +8 до +15 градусов.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.
Также в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.