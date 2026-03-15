Посвежеет, но погода будет соответствовать марту: прогноз на неделю (карты)

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)

Следующая неделя в Украине будет более свежей. Температура немного снизится, по сравнению с предыдущими днями, а со среды возможны небольшие осадки.

В понедельник, 16 марта, во всех регионах Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут: в северных областях - от +10 до +13 градусов;

в восточных областях - от +8 до +12 градусов;

в центральных областях - от +10 до +13 градусов;

в южных областях - от +10 до +12 градусов;

в западных областях - от +14 до +17 градусов. Во вторник, 17 марта, тоже ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Столбики термометров днем покажут: в северных областях - от +6 до +12 градусов;

в восточных областях - от +6 до +10 градусов;

в центральных областях - от +10 до +13 градусов;

в южных областях - от +10 до +12 градусов;

в западных областях - от +10 до +14 градусов. В среду, 18 марта, погода в Украине будет местами солнечной, местами - облачной. На севере и востоке прогнозируются небольшие дожди. Столбики термометров днем покажут: в северных областях - от +6 до +8 градусов;

в восточных областях - от +6 до +10 градусов;

в центральных областях - от +6 до +9 градусов;

в южных областях - от +10 до +12 градусов;

в западных областях - от +10 до +14 градусов. В четверг, 19 марта, по всей территории ожидается небольшая облачность. В большинстве регионов прогнозируется небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбики термометров днем покажут: в северных областях - от +5 до +9 градусов;

в восточных областях - от +8 до +12 градусов;

в центральных областях - от +5 до +9 градусов;

в южных областях - от +8 до +12 градусов;

в западных областях - от +8 до +15 градусов. В пятницу, 20 марта, также ожидаются осадки на умеренная облачность. Столбики термометров днем покажут: в северных областях - от +8 до +11 градусов;

в восточных областях - от +7 до +12 градусов;

в центральных областях - от +8 до +10 градусов;

в южных областях - от +8 до +12 градусов;

в западных областях - от +8 до +15 градусов.