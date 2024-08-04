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Посвідка на проживання у "Дії": як додати та які проблеми можуть виникнути

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У 2022 році у "Дії" з’явилась можливість завантажити електронну посвідку на проживання. Документ можна використовувати для ідентифікації особи або для отримання відповідних послуг.

Про те, як завантажити посвідку на проживання в "Дію" та які проблеми можуть виникнути - в матеріалі РБК-Україна.

Для того, щоб документ підтягнувся у застосунок необхідно мати: 

  • картку платника податків (РНОКПП), яку видали в Україні; 
  • авторизуватись до "Дії" за допомогою одного із банків, який входить у систему BankID. 

Бувають випадки, коли документи не вдається "підтягнути" у "Дію". Причиною цьому може бути застаріла версія застосунку, або ж, наприклад, дані, які збережені у реєстрі. Для цього необхідно перевірити: 

  • чи оновлена версія застосунку; 
  • чи пройшла картка платника податків в "Дії" верифікацію; 
  • коректність внесених даних до банку або ж спробувати авторизуватись до застосунку з іншого; 
  • чи надавали ви посвідку на проживання під час відкриття рахунку в банку. Також перевірте, чи правильно ви внесли номер документа. 

Варто додати й те, що "Дія" відображає протерміновані посвідки на тимчасове чи постійне проживання, строк дії яких закінчився або які підлягають обміну відповідно до законодавства після повномасштабного вторгнення Росії. 

Які види посвідок відображаються в "Дії" 

В "Дія" відображаються біометричні посвідки на постійне та тимчасове проживання у вигляді ID-картки, що були видані з 28 квітня 2018 року. 

Відповідно, паперові посвідки на проживання - не відображаються у застосунку через те, що вони не вносились до цифрових реєстрів.

Як додати посвідку через NFC

Якщо ж посвідка не підтягнулась до застосунку, її можна спробувати самостійно  додати до "Дії" за допомогою функції NFC на вашому телефоні. Для цього:

  • увійдіть у мобільний застосунок через BankID;
  • прокрутіть до останньої картки у розділі "Документи" і перейдіть до підрозділу "Додати документ" - "Посвідка на постійне/тимчасове проживання";
  • відскануйте код на звороті посвідки на проживання;
  • після сканування, прикладіть біометричну посвідку на проживання до NFC модуля смартфона;
  • підтвердіть особу за допомогою фото.

Також варто додати, що ви можете користуватися е-посвідкою у ситуаціях, коли необхідно підтвердити особу або отримати послуги.

Скриншот не вважається документом. Згідно із законодавством, цифрові версії документів є дійсними лише в застосунку "Дія". Їхню дійсність можна перевірити за допомогою тимчасових унікальних кодів.

QR-код є унікальним тимчасовим 3-хвилинним ідентифікатором документа, який дозволяє звірити його з відомостями в реєстрі.

Штрихкод можна використовувати для підтвердження дійсності документа.

Інші послуги в "Дії"

Загалом "Дія" має чимало корисних послуг, які дозволяють позбутись роботи з фізичними екземплярами документів й загалом заощадити час. Як приклад: 

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