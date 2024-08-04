Посвідка на проживання у "Дії": як додати та які проблеми можуть виникнути

У 2022 році у "Дії" з’явилась можливість завантажити електронну посвідку на проживання. Документ можна використовувати для ідентифікації особи або для отримання відповідних послуг.
Про те, як завантажити посвідку на проживання в "Дію" та які проблеми можуть виникнути - в матеріалі РБК-Україна.
Для того, щоб документ підтягнувся у застосунок необхідно мати:
Бувають випадки, коли документи не вдається "підтягнути" у "Дію". Причиною цьому може бути застаріла версія застосунку, або ж, наприклад, дані, які збережені у реєстрі. Для цього необхідно перевірити:
Варто додати й те, що "Дія" відображає протерміновані посвідки на тимчасове чи постійне проживання, строк дії яких закінчився або які підлягають обміну відповідно до законодавства після повномасштабного вторгнення Росії.
В "Дія" відображаються біометричні посвідки на постійне та тимчасове проживання у вигляді ID-картки, що були видані з 28 квітня 2018 року.
Відповідно, паперові посвідки на проживання - не відображаються у застосунку через те, що вони не вносились до цифрових реєстрів.
Якщо ж посвідка не підтягнулась до застосунку, її можна спробувати самостійно додати до "Дії" за допомогою функції NFC на вашому телефоні. Для цього:
Також варто додати, що ви можете користуватися е-посвідкою у ситуаціях, коли необхідно підтвердити особу або отримати послуги.
Скриншот не вважається документом. Згідно із законодавством, цифрові версії документів є дійсними лише в застосунку "Дія". Їхню дійсність можна перевірити за допомогою тимчасових унікальних кодів.
QR-код є унікальним тимчасовим 3-хвилинним ідентифікатором документа, який дозволяє звірити його з відомостями в реєстрі.
Штрихкод можна використовувати для підтвердження дійсності документа.
Загалом "Дія" має чимало корисних послуг, які дозволяють позбутись роботи з фізичними екземплярами документів й загалом заощадити час. Як приклад:
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