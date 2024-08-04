Вид на жительство в "Дія": как добавить и какие проблемы могут возникнуть

В 2022 году в "Дія" появилась возможность загрузить электронный вид на жительство. Документ можно использовать для идентификации личности или для получения соответствующих услуг.
О том, как скачать вид на жительство в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть - в материале РБК-Украина.
Для того, чтобы документ подтянулся в приложение необходимо иметь:
Бывают случаи, когда документы не удается "подтянуть" в "Дію". Причиной этому может быть устаревшая версия приложения, или же, например, данные, которые сохранены в реестре. Для этого необходимо проверить:
Стоит добавить и то, что "Дія" отображает просроченные виды на временное или постоянное проживание, срок действия которых истек или которые подлежат обмену в соответствии с законодательством после полномасштабного вторжения России.
В "Дія" отображаются биометрические виды на постоянное и временное проживание в виде ID-карты, которые были выданы с 28 апреля 2018 года.
Соответственно, бумажные виды на жительство - не отображаются в приложении из-за того, что они не вносились в цифровые реестры.
Если же вид не подтянулся в приложение, его можно попробовать самостоятельно добавить в "Дія" с помощью функции NFC на вашем телефоне.
Для этого:
Также стоит добавить, что вы можете пользоваться е-видом в ситуациях, когда необходимо подтвердить личность или получить услуги.
Скриншот не считается документом. Согласно законодательству, цифровые версии документов действительны только в приложении "Дія". Их действительность можно проверить с помощью временных уникальных кодов.
QR-код является уникальным временным 3-минутным идентификатором документа, который позволяет сверить его со сведениями в реестре.
Штрихкод можно использовать для подтверждения действительности документа.
В целом "Дія" имеет немало полезных услуг, которые позволяют избавиться от работы с физическими экземплярами документов и в целом сэкономить время. В качестве примера:
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