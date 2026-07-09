Водительские удостоверения будут выдавать по-новому: отменят ли временные права

В Украине был введен дифференцированный срок действия водительских удостоверений в зависимости от открытой категории. В МВД ответили на наиболее часто задаваемые вопросы руководителей о том, как и когда теперь нужно обменивать документ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальное разъяснение Министерства внутренних дел Украины.

Что изменилось для новичков

В министерстве подчеркнули, что по-прежнему первое водительское удостоверение будут выдавать на 2 года. После завершения этого испытательного срока документ можно обменять без повторного сдачи экзаменов.

Главное условие - водитель не должен иметь более двух административных правонарушений в сфере ПДД.

В случае открытия новой категории водительское удостоверение обязательно подлежит обмену. При этом новый документ будут оформлять уже с учетом обновленных сроков действия для каждой из категорий.

Правила для водителей с несколькими категориями

Наличие профессиональной категории (например, для грузовиков) не обязывает водителя заменять документ каждые 5 лет, если такое транспортное средство фактически не используется.

"В таком случае водитель может продолжать управлять транспортным средством другой категории до истечения ее полного срока действия", - отметили в ведомстве.

Если же водителю снова понадобится законное право управлять грузовиком, восстановить такую возможность можно в любой момент. Для этого достаточно осуществить плановый обмен удостоверения.

При плановом обновлении документов повторно сдавать теоретический или практический экзамен не требуется. Главным требованием для успешной процедуры остается предоставление действующей медицинской справки.

Фото: водительские права в Украине будут выдавать по-новому (t.me/mvs_ukraine)

Где и как можно обменять документ

Для удобства граждан МВД предлагает два варианта оформления услуги:

Офлайн - в любом удобном территориальном сервисном центре МВД, воспользовавшись предварительной Е-записью

- в любом удобном территориальном сервисном центре МВД, воспользовавшись предварительной Е-записью Онлайн - без лишних очередей через электронный кабинет водителя или мобильное приложение "Действие"

При замене прав украинцы могут выбрать как привычный физический пластиковый бланк, так и исключительно цифровой вариант документа, отображаемый в смартфоне.