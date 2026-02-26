Постріл у повітря та конфлікт між своїми: в Одеському ТЦК прокоментували скандальне відео

В Одесі під час патрулювання стався конфлікт між двома працівниками ТЦК. Постраждалих немає, військових уже притягнули до дисциплінарної відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.
За інформацією військових, інцидент стався 26 лютого в Пересипському районі міста.
Як з'ясувалося, між двома військовослужбовцями групи оповіщення виникла внутрішня суперечка на побутовому ґрунті. Під час емоційного протистояння один із чоловіків застосував шумовий пристрій.
"Один із військовослужбовців, припустившись грубого порушення дисциплінарного статуту, здійснив постріл у повітря з шумового пристрою (стартовий пістолет "Erma") холостим патроном", - пояснили у відомстві.
У ТЦК спростували інформацію про вогонь у бік цивільних, назвавши такі повідомлення маніпулятивними. Там підкреслили, що табельна зброя не використовувалася.
Керівництво обласного "військкомату" заявило про безкомпромісну позицію щодо порушників. Поведінку обох учасників конфлікту назвали такою, що дискредитує Збройні Сили України.
"За вказаним фактом проведено невідкладну перевірку, винних осіб вже притягнуто до суворої дисциплінарної відповідальності", - додали в установі.
Нагадаємо, останнім часом в Україні зафіксовано низку резонансних подій за участю військовослужбовців територіальних центрів комплектування.
Зокрема, у Луцьку невідомий обстріляв пост охорони ТЦК, внаслідок чого було поранено військовослужбовця. Також повідомлялося про напад на представника ТЦК у Кривому Розі.
Крім того, правоохоронці розслідують випадок у Харкові, де групу військових ТЦК підозрюють у побитті цивільного.
Раніше суд обрав запобіжний захід ексфутболісту ФК "Колос", якого підозрюють у нападі на працівників "військкомату".