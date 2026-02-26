Постріл у повітря та конфлікт між своїми: в Одеському ТЦК прокоментували скандальне відео

Подробиці стрілянини

За інформацією військових, інцидент стався 26 лютого в Пересипському районі міста.

Як з'ясувалося, між двома військовослужбовцями групи оповіщення виникла внутрішня суперечка на побутовому ґрунті. Під час емоційного протистояння один із чоловіків застосував шумовий пристрій.

"Один із військовослужбовців, припустившись грубого порушення дисциплінарного статуту, здійснив постріл у повітря з шумового пристрою (стартовий пістолет "Erma") холостим патроном", - пояснили у відомстві.

У ТЦК спростували інформацію про вогонь у бік цивільних, назвавши такі повідомлення маніпулятивними. Там підкреслили, що табельна зброя не використовувалася.

Покарання винних

Керівництво обласного "військкомату" заявило про безкомпромісну позицію щодо порушників. Поведінку обох учасників конфлікту назвали такою, що дискредитує Збройні Сили України.

"За вказаним фактом проведено невідкладну перевірку, винних осіб вже притягнуто до суворої дисциплінарної відповідальності", - додали в установі.