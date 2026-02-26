Выстрел в воздух и конфликт между своими: в Одесском ТЦК прокомментировали скандальное видео

Подробности стрельбы

По информации военных, инцидент произошел 26 февраля в Пересипском районе города.

Как выяснилось, между двумя военнослужащими группы оповещения возникла внутренняя ссора на бытовой почве. Во время эмоционального противостояния один из мужчин применил шумовое устройство.

"Один из военнослужащих, допустив грубое нарушение дисциплинарного устава, произвел выстрел в воздух из шумового устройства (стартовый пистолет "Erma") холостым патроном", - пояснили в ведомстве.

В ТЦК опровергли информацию об огне в сторону гражданских, назвав такие сообщения манипулятивными. Там подчеркнули, что табельное оружие не использовалось.

Наказание виновных

Руководство областного "военкомата" заявило о бескомпромиссной позиции в отношении нарушителей. Поведение обоих участников конфликта назвали дискредитирующим Вооруженные Силы Украины.

"По указанному факту проведена неотложная проверка, виновные лица уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в учреждении.