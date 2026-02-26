Выстрел в воздух и конфликт между своими: в Одесском ТЦК прокомментировали скандальное видео

В Одессе во время патрулирования произошел конфликт между двумя работниками ТЦК. Пострадавших нет, военных уже привлекли к дисциплинарной ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.
По информации военных, инцидент произошел 26 февраля в Пересипском районе города.
Как выяснилось, между двумя военнослужащими группы оповещения возникла внутренняя ссора на бытовой почве. Во время эмоционального противостояния один из мужчин применил шумовое устройство.
"Один из военнослужащих, допустив грубое нарушение дисциплинарного устава, произвел выстрел в воздух из шумового устройства (стартовый пистолет "Erma") холостым патроном", - пояснили в ведомстве.
В ТЦК опровергли информацию об огне в сторону гражданских, назвав такие сообщения манипулятивными. Там подчеркнули, что табельное оружие не использовалось.
Руководство областного "военкомата" заявило о бескомпромиссной позиции в отношении нарушителей. Поведение обоих участников конфликта назвали дискредитирующим Вооруженные Силы Украины.
"По указанному факту проведена неотложная проверка, виновные лица уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в учреждении.
Напомним, в последнее время в Украине зафиксирован ряд резонансных событий с участием военнослужащих территориальных центров комплектования.
В частности, в Луцке неизвестный обстрелял пост охраны ТЦК, в результате чего был ранен военнослужащий. Также сообщалось о нападении на представителя ТЦК в Кривом Роге.
Кроме того, правоохранители расследуют случай в Харькове, где группу военных ТЦК подозревают в избиении гражданского.
Ранее суд избрал меру пресечения экс-футболисту ФК "Колос", которого подозревают в нападении на работников "военкомата".