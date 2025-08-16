ua en ru
Постріл на 4 км: снайпер ЗСУ побив світовий рекорд, знищивши окупантів під Покровськом

Субота 16 серпня 2025 05:28
Постріл на 4 км: снайпер ЗСУ побив світовий рекорд, знищивши окупантів під Покровськом Ілюстративне фото: снайпер ЗСУ побив світовий рекорд, знищивши окупантів під Покровськом (t me landforcesofukraine)
Автор: Наталія Кава

Днями бійці снайперського спецпідрозділу "Привид" встановили світовий рекорд з дальності результативного пострілу зі снайперської гвинтівки. Ціль було уражено на відстані 4000 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як пише видання, на таку відстань боєць поцілив із гвинтівки "Алігатор" калібру 14,5 мм. Пострілом вдалось ліквідувати двох окупантів на Покровському напрямку.

Цікаво і те, що попередній рекорд також належав українцям:нещодавно боєць підрозділу СБУ ліквідував окупанта на дальності 3800 метрів з української гвинтівки "Володар обрію".

Що відомо про "Алігатор"

Гвинтівка "Алігатор" - українського виробництва. Її виробляє харківське підприємство "ХАДО-Холдинг". Це гвинтівка магазинного типу, яка при калібрі 14,5 мм має довжину ствола 1200 мм, забезпечуючи початкову швидкість кулі у 980-1000 м/с.

Вага гвинтівки складає 25 кг, що є нормальним за такого калібру.

"При меншій вазі гвинтівки віддача була б значно відчутніша, навіть враховуючи дульне гальмо та амортизаційну пружину у прикладі", - наголосили в Defense Express.

При цьому у 2021 році виробник заявляв, що дальність пострілу з "Алігатора" становить 2 кілометри. А сама зброя позиціонувалася як засіб ураження неживих об'єктів.

"Саме тому такі гвинтівки й називали "антиматеріальними". Але життя показало не лише абсолютно інші вимоги, а й реальні можливості української зброї, яка у рази перевищила оцінки своїх творців", - пишуть аналітики.

Фахівці пояснюють, що 4 км - далеко не межа для цієї гвинтівки. Насправді куля, випущена з неї, здатна долати до 7 км. Проте основним стримувальним фактором є точність: уже на відстані 1,5 км відхилення від цілі може сягати кола діаметром близько одного метра. Тож на дистанції у 4 км, ймовірно, знадобилася серія пострілів, щоб досягти влучного результату.

Раніше ми писали про те, що спецпризначенець Головного управління розвідки встановив снайперський рекорд. Боєць з позивним "Лектор" ліквідував окупанта кулею калібру .338LM на відстані 2069 метрів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що український військовий В’ячеслав Ковальський у листопаді 2023 року встановив світовий снайперський рекорд. Тоді ж він ліквідував російського офіцера на відстані 3 800 метрів.

