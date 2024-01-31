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Світовий рекорд. Український снайпер ліквідував ворога з майже 4 кілометрів

Україна, Середа 31 січня 2024 20:07
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Світовий рекорд. Український снайпер ліквідував ворога з майже 4 кілометрів Фото: снайпер встановив світовий рекорд (t.me landforcesofukraine)
Автор: Каріна Левицька

Український снайпер В’ячеслав Ковальський у листопаді минулого року встановив світовий снайперський рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"У листопаді 2023 року за допомогою гвинтівки "Володар обрію" калібру 12,7×114 мм HL український снайпер В’ячеслав Ковальський встановив світовий снайперський рекорд", - повідомили в командуванні.

За даними військових, український снайпер ліквідував російського офіцера на відстані 3 800 метрів.

Фото: снайпер встановив В’ячеслав Ковальський світовий рекорд (t.me/ok_pivnich1)

"Своїм вчителем особливо пишаються снайпери 32 ОМБр. Щодня у кропіткій роботі зі знищення ворогів вони вдосконалюють своє мистецтво влучного пострілу, щоби називатися гідними учнями свого наставника", - додали в ОК "Північ".

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Бахмутському напрямку український снайпер вбив військового РФ з відстані в більш ніж кілометр.

РБК-Україна також писало, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав відео від снайперів з-під Бахмута.

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