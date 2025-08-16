Выстрел на 4 км: снайпер ВСУ побил мировой рекорд, уничтожив оккупантов под Покровском
На днях бойцы снайперского спецподразделения "Призрак" установили мировой рекорд по дальности результативного выстрела из снайперской винтовки. Цель была поражена на расстоянии 4000 метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Как пишет издание, на такое расстояние боец попал из винтовки "Аллигатор" калибра 14,5 мм. Выстрелом удалось ликвидировать двух оккупантов на Покровском направлении.
Интересно и то, что предыдущий рекорд также принадлежал украинцам: недавно боец подразделения СБУ ликвидировал оккупанта на дальности 3800 метров из украинской винтовки "Властелин горизонта".
Что известно об "Аллигаторе"
Винтовка "Аллигатор" - украинского производства. Ее производит харьковское предприятие "ХАДО-Холдинг". Это винтовка магазинного типа, которая при калибре 14,5 мм имеет длину ствола 1200 мм, обеспечивая начальную скорость пули в 980-1000 м/с.
Вес винтовки составляет 25 кг, что является нормальным при таком калибре.
"При меньшем весе винтовки отдача была бы значительно ощутимее, даже учитывая дульный тормоз и амортизационную пружину в прикладе", - отметили в Defense Express.
При этом в 2021 году производитель заявлял, что дальность выстрела из "Аллигатора" составляет 2 километра. А само оружие позиционировалось как средство поражения неодушевленных объектов.
"Именно поэтому такие винтовки и называли "антиматериальными". Но жизнь показала не только совершенно другие требования, но и реальные возможности украинского оружия, которое в разы превысило оценки своих создателей", - пишут аналитики.
Специалисты объясняют, что 4 км - далеко не предел для этой винтовки. На самом деле пуля, выпущенная из нее, способна преодолевать до 7 км. Однако основным сдерживающим фактором является точность: уже на расстоянии 1,5 км отклонение от цели может достигать круга диаметром около одного метра. Поэтому на дистанции в 4 км, вероятно, понадобилась серия выстрелов, чтобы достичь точного результата.
Ранее мы писали о том, что спецназовец Главного управления разведки установил снайперский рекорд. Боец с позывным "Лектор" ликвидировал оккупанта пулей калибра .338LM на расстоянии 2069 метров.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинский военный Вячеслав Ковальский в ноябре 2023 года установил мировой снайперский рекорд. Тогда же он ликвидировал российского офицера на расстоянии 3 800 метров.