Постраждалих стало більше: з'явились нові деталі масованої атаки на Лозову

Обстріл Лозової Харківської області

Росія сьогодні вночі, 5 серпня, завдала удару по Україні дронами та ракетою. Близько опівночі безпілотники зафіксували на кількох напрямках, однак головним вектором атаки стала Лозова Харківської області.

Мер міста Сергій Зеленський повідомив, що цього разу російська армія здійснила наймасованішу атаку на Лозову. Вона тривала з 2:30 до 3:00.

За даними прокуратури, окупанти випустили понад 30 ударних безпілотників типу "Герань-2". Внаслідок влучань пошкоджено залізничний вокзал та інші об’єкти інфраструктури.

Також стало відомо, що через обстріл близько 80% жителів міста лишились без світла.