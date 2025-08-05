Пострадавших стало больше: появились новые детали массированной атаки на Лозовую

Обстрел Лозовой Харьковской области

Россия сегодня ночью, 5 августа, нанесла удар по Украине дронами и ракетой. Около полуночи беспилотники зафиксировали на нескольких направлениях, однако главным вектором атаки стала Лозовая Харьковской области.

Мэр города Сергей Зеленский сообщил, что на этот раз российская армия осуществила самую массированную атаку на Лозовую. Она продолжалась с 2:30 до 3:00.

По данным прокуратуры, оккупанты выпустили более 30 ударных беспилотников типа "Герань-2". В результате попаданий поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры.

Также стало известно, что из-за обстрела около 80% жителей города остались без света.