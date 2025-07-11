Постраждалих ще більше: з'явилися фото наслідків удару РФ по Одесі

Обстріл Одеси 11 липня

11 липня російські терористи знову атакували цивільну інфраструктуру Одеси ударними дронами-камікадзе. Спочатку було відомо про вісьмох постраждалих людей. Потім до 9 осіб зросла кількість травмованих від прильоту.

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, вибухи пролунали посеред робочого дня, близько 10:00 ранку, коли чимало людей перебували на пляжах або були на роботі.

У результаті атаки зазнали ушкоджень житлові будинки, приватна станція технічного обслуговування, стайня та кілька автомобілів.

За даними джерел РБК-Україна російські терористи вдарили дронами по будівлі ТЦК в Одесі. Наразі з’ясовуються масштаби пошкоджень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.