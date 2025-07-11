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Постраждалих ще більше: з'явилися фото наслідків удару РФ по Одесі

Фото: росіяни вдарили по Одесі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

До одинадцяти зросло число постраждалих унаслідок удару, завданого російськими військовими по Одесі вдень, 11 липня. Рятувальники показали фото з місця влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Виникла пожежа, пошкоджена будівля СТО, житлові будинки та стайня. Одна тварина загинула", - йдеться у повідомленні.

За останніми даними, вже відомо щонайменше про 11 постраждалих. Інформація оновлюється.

 
Фото: наслідки російської атаки на Одесу (t.me/dsns_telegram)

Обстріл Одеси 11 липня

11 липня російські терористи знову атакували цивільну інфраструктуру Одеси ударними дронами-камікадзе. Спочатку було відомо про вісьмох постраждалих людей. Потім до 9 осіб зросла кількість травмованих від прильоту.

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, вибухи пролунали посеред робочого дня, близько 10:00 ранку, коли чимало людей перебували на пляжах або були на роботі.

У результаті атаки зазнали ушкоджень житлові будинки, приватна станція технічного обслуговування, стайня та кілька автомобілів.

За даними джерел РБК-Україна російські терористи вдарили дронами по будівлі ТЦК в Одесі. Наразі з’ясовуються масштаби пошкоджень.

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