Удар по Одесі серед білого дня: кількість постраждалих зросла

В Одесі збільшилася кількість поранених через денну дронову атаку росіян на місто, 11 липня. Вже відомо 9 людей, які отримали травми.

Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як зазначив Кіпер, вибухи пролунали посеред робочого дня, близько 10:00 ранку, коли чимало людей перебували на пляжах або були на роботі.

"Наразі відомо про девʼятьох постраждалих, семеро з них ушпиталені, іншим допомога була надана на місці. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби", - повідомив голова ОВА.

У результаті атаки зазнали ушкоджень житлові будинки, приватна станція технічного обслуговування, стайня та кілька автомобілів. На місці оперативно працюють рятувальники, медики та правоохоронці.