Пострадавших еще больше: появились фото последствий удара РФ по Одессе

До одиннадцати возросло число пострадавших в результате удара, нанесенного российскими военными по Одессе днем, 11 июля. Спасатели показали фото с места попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Возник пожар, повреждено здание СТО, жилые дома и конюшня. Одно животное погибло", - говорится в сообщении.
По последним данным, уже известно по меньшей мере об 11 пострадавших. Информация обновляется.
11 июля российские террористы снова атаковали гражданскую инфраструктуру Одессы ударными дронами-камикадзе. Сначала было известно о восьми пострадавших людях. Затем до 9 человек возросло количество травмированных от прилета.
Как рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер, взрывы прогремели посреди рабочего дня, около 10:00 утра, когда многие находились на пляжах или были на работе.
В результате атаки получили повреждения жилые дома, частная станция технического обслуживания, конюшня и несколько автомобилей.
По данным источников РБК-Украина российские террористы ударили дронами по зданию ТЦК в Одессе. Сейчас выясняются масштабы повреждений.
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