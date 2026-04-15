Постраждалі від війни країни Близького Сходу можуть отримати 100 млрд доларів від СБР

05:06 15.04.2026 Ср
2 хв
Світовий Банк зможе мобілізувати від 80 до 100 млрд доларів протягом 15 місяців
aimg Юлія Маловічко
Фото: лого Світового Банку (Getty Images)

Світовий банк розвитку може виділити від 80 до 100 мільярдів доларів країнам, які сильно постраждали від війни на Близькому Сході. Зазначені кошти банк зможе мобілізувати протягом близько 15 місяців.

Про це заявив глава СБР Аджай Банга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Читайте також: Нафтові шоки гірші, ніж у 1970-х: МЕА б’є на сполох через війну в Ірані

За словами Банги, фінансування включатиме від 20 до 25 мільярдів доларів, які країни могли б отримати через вікно реагування на кризу - це 10% від зазначеної суми. Ще від 30 до 40 мільярдів доларів країнам могло б надійти за рахунок перепрофілювання існуючих програм.

Втім, якщо війна продовжиться і після цього, банку доведеться звернутися до свого балансу та резерву, щоб знайти додаткове фінансування для досягнення позначки в 80-100 мільярдів доларів, сказав очільник СБ на заході, організованому Бреттон-Вудським комітетом.

Видання нагадує, як у вівторок Міжнародний валютний фонд заявив, що подальша ескалація війни в Ірані може спровокувати глобальну рецесію.

Як відомо, серед країн Близького Сходу, які виявились втягнутими у війну в Ірані - Кувейт, Бахрейн, ОАЕ, Саудівська Аравія, Йорданія.

Іран почав ззавдавати ударів по американським об'єктам в цих країнах, хоча насправді цим не обмежилось, та звинуватив близькосхідні країни у наданні США можливостей для атак Тегерану.

Слід зазначити, що ще на початку березня передбачалось, що удари США та Ізраїлю по Ірану суттєво піднімуть ціни на енергоносії та загрожують світовій економіці тривалою кризою.

Більше по темі:
Близький СхідВсемирный банк