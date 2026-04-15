Постраждалі від війни країни Близького Сходу можуть отримати 100 млрд доларів від СБР

За словами Банги, фінансування включатиме від 20 до 25 мільярдів доларів, які країни могли б отримати через вікно реагування на кризу - це 10% від зазначеної суми. Ще від 30 до 40 мільярдів доларів країнам могло б надійти за рахунок перепрофілювання існуючих програм.

Втім, якщо війна продовжиться і після цього, банку доведеться звернутися до свого балансу та резерву, щоб знайти додаткове фінансування для досягнення позначки в 80-100 мільярдів доларів, сказав очільник СБ на заході, організованому Бреттон-Вудським комітетом.

Видання нагадує, як у вівторок Міжнародний валютний фонд заявив, що подальша ескалація війни в Ірані може спровокувати глобальну рецесію.

Як відомо, серед країн Близького Сходу, які виявились втягнутими у війну в Ірані - Кувейт, Бахрейн, ОАЕ, Саудівська Аравія, Йорданія.

Іран почав ззавдавати ударів по американським об'єктам в цих країнах, хоча насправді цим не обмежилось, та звинуватив близькосхідні країни у наданні США можливостей для атак Тегерану.