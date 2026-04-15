Пострадавшие от войны страны Ближнего Востока могут получить 100 млрд долларов от СБР

05:06 15.04.2026 Ср
2 мин
Всемирный Банк сможет мобилизовать от 80 до 100 млрд долларов в течение 15 месяцев
aimg Юлия Маловичко
Фото: логотип Всемирного Банка (Getty Images)

Всемирный банк развития может выделить от 80 до 100 миллиардов долларов странам, которые сильно пострадали от войны на Ближнем Востоке. Указанные средства банк сможет мобилизовать в течение около 15 месяцев.

Об этом заявил глава СБР Аджай Банга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам Банги, финансирование будет включать от 20 до 25 миллиардов долларов, которые страны могли бы получить через окно реагирования на кризис - это 10% от указанной суммы. Еще от 30 до 40 миллиардов долларов странам могло бы поступить за счет перепрофилирования существующих программ.

Впрочем, если война продолжится и после этого, банку придется обратиться к своему балансу и резерву, чтобы найти дополнительное финансирование для достижения отметки в 80-100 миллиардов долларов, сказал глава ВБ на мероприятии, организованном Бреттон-Вудским комитетом.

Издание напоминает, как во вторник Международный валютный фонд заявил, что дальнейшая эскалация войны в Иране может спровоцировать глобальную рецессию.

Как известно, среди стран Ближнего Востока, которые оказались втянутыми в войну в Иране - Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания.

Иран начал наносить удары по американским объектам в этих странах, хотя на самом деле этим не ограничилось, и обвинил ближневосточные страны в предоставлении США возможностей для атак Тегерана.

Следует отметить, что еще в начале марта предполагалось, что удары США и Израиля по Ирану существенно поднимут цены на энергоносители и угрожают мировой экономике длительным кризисом.

