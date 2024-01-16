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Постраждала від санкцій. Найбільша приватна авіакомпанія РФ скоротить штат співробітників

Архівне фото: Найбільша приватна авіакомпанія РФ скоротить штат співробітників (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Найбільша приватна авіаційна компанія Росії S7 Airlines планує скоротити штат своїх співробітників. Причиною цього став простій літаків.

Про це заявив представник S7, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК".

З чим це пов'язано

Скорочення в московському офісі пов'язані зі зниженням кількості польотів. У 2023 році S7 істотно скоротила зимовий розклад через проблеми з американськими двигунами P&W для літаків Airbus A320/A321neo. 

Зазначається, що в РФ і так званих "дружніх країнах" такі двигуни не ремонтують, а закупити їх на вторинному ринку практично неможливо. Тому приблизно 20% літаків перебуває в простої. 

Пілотів хочуть пересадити на інші літаки

Представник авіакомпанії заявив, що співробітникам московського офісу буде запропоновано перейти на роботу в Новосибірськ та Іркутськ.

"Пілоти можуть пройти перенавчання на інший тип ПС, зокрема на Embraer 170, і також продовжити роботу в компанії. Крім того, частина пілотів і бортпровідників за нашими рекомендаціями переходять на роботу в інші авіакомпанії, зокрема міжнародні", - йдеться в заяві.

Також видання вказує, що скорочення в S7 можуть покласти початок звільненням і в інших авіакомпаніях. Причиною цього є низький пасажиропотік. 

Санкції щодо російської авіації

Нещодавно повідомлялося, що у російських авіакомпаній почастішали поломки літаків через західні санкції на ремонт і постачання запчастин. 

Також в Ірландії розглядають справу про літаки, які можуть бути визнані викраденими. У зв'язку з цим у російських компаній можуть вилучити 37 авіабортів за межами Росії.

А Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкцій у вигляді стягнення двох літаків російської компанії "Ільюшн Фінанс Ко." у дохід держави.

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