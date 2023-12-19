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У російських авіакомпаній планують забрати 37 літаків поза межами РФ

Ірландія, Вівторок 19 грудня 2023 12:48
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У російських авіакомпаній планують забрати 37 літаків поза межами РФ Фото: за рішення ірландського суду можуть забрати 37 російських літаків (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

В Ірландії розглядають справу про літаки, які можуть бути визнані викраденими. У зв'язку із цим у російських компаній можуть вилучити 37 авіабортів за межами Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Через введені навесні 2023 року санкції проти європейської "доньки" російської державної транспортної лізингової компанії GTLK Europe та її подальшої ліквідації зовнішні керуючі компанії вимагають заарештувати придбані нею літаки.

Зазначається, що ліквідатори компанії хочуть продати лайнери, щоби розрахуватися з кредиторами.

Своєю чергою зовнішні керуючі дочірньої компанії вимагають визнати недійсними договори, за якими суди були прийняті у власність лізингової компанії, а також права власності компанії на ці літаки.

Так, у випадку визнання Високим судом Ірландії претензій позивачів, літаки затримуватимуть в аеропортах по всьому світу як викрадені.

Санкції проти цивільної авіації РФ

Нагадаємо, одна з найбільших російських авіакомпаній Azur Air, яка здійснювала чартерні рейси, використовує лише частину свого аерофлоту. Через санкції простоюють 8 із 22 літаків.

Також ми писали, як санкції "приземлили" черговий літак у РФ. Авіалайнер "Уральських авіаліній" сів у полі зі 170 пасажирами на борту.

Також ми повідомляли, що російські літаки не вдається повернути у небо без американських комплектуючих. Ту-204 і Ту-214 простоюють через недоступність аварійних трапів виробництва США, які розробляли спеціально для цих російських літаків.

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