Пострадала от санкций. Крупнейшая частная авиакомпания РФ сократит штат сотрудников

С чем это связано

Сокращения в московском офисе связаны со снижением количества полетов. В 2023 году S7 существенно сократила зимнее расписание из-за проблем с американскими двигателями P&W для самолетов Airbus A320/A321neo.

Отмечается, что в РФ и так называемых "дружественных странах" такие двигатели не ремонтируют, а закупить их на вторичном рынке практически невозможно. Поэтому примерно 20% самолетов находится в простое.

Пилотов хотят пересадить на другие самолеты

Представитель авиакомпании заявил, что сотрудникам московского офиса будет предложено перейти на работу в Новосибирск и Иркутск.

"Пилоты могут пройти переобучение на другой тип ВС, в частности на Embraer 170, и также продолжить работу в компании. Кроме того, часть пилотов и бортпроводников по нашим рекомендациям переходят на работу в другие авиакомпании, в том числе международные", - говорится в заявлении.

Также издание указывает, что сокращения в S7 могут положить начало увольнениям и в других авиакомпаниях. Причиной этого является низкий пассажиропоток.

Санкции в отношении российской авиации

Недавно сообщалось, что у российских авиакомпаний участились поломки самолетов из-за западных санкций на ремонт и поставку запчастей.

Также в Ирландии рассматривают дело о самолетах, которые могут быть признаны угнанными. В связи с этим у российских компаний могут изъять 37 авиабортов за пределами России.

А Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкций в виде взыскания двух самолетов российской компании "Ильюшн Финанс Ко." в доход государства.