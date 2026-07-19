Постраждалі, пожежі та руйнування: результат атаки РФ на Київщину

Що відомо про ракетний обстріл Києва 19 липня

У столиці України в наслідок атаки окупантів РФ одна людина загинула та ще семеро постраждали та отримали поранення. В багатьох районах Києва фіксуються пожежі та руйнування. Це інформація на 04:21.

Нагадаємо, цієї ж ночі в кількох районах Києва вже фіксували наслідки атаки - влучання в будинки, пожежі у ТРЦ та постраждалих.