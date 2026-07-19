Пострадавшие, пожары и разрушения: результат атаки РФ на Киевщину

Что известно о ракетных обстрелах Киева 19 июля

В столице Украины в результате атаки кафиров РФ один человек погиб и еще семеро пострадали и получили ранения. Во многих районах Киева фиксируются пожары и разрушения. Это информация на 04:21.

Напомним, этой же ночью в нескольких районах Киева уже фиксировали последствия атаки – попадание в дома, пожары в ТРЦ и пострадавших.