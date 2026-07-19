Пострадавшие, пожары и разрушения: результат атаки РФ на Киевщину

Из-за циничной атаки оккупантов РФ пострадал не только Киев, но и Киевская область. Там пострадали люди, а также возникли пожары и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную информацию КОВА .

Согласно сообщению, ранения получили двое жителей Бучанского района. В результате пожара, возникшего после атаки РФ, женщина получила отравление продуктами горения. После осмотра врачей ее отпустили домой. А вот мужчину, получившего множественные осколочные ранения, госпитализировали в областную больницу. Медики оказали ему всю необходимую срочную помощь. В результате вражеской атаки также повреждены складские помещения. Там зафиксированы возгорания, которые ликвидируют спасатели ГСЧС. На местах работают спасатели, медики, полицейские и все необходимые оперативные службы, отметили в КОВА.

Что известно о ракетных обстрелах Киева 19 июля

В столице Украины в результате атаки кафиров РФ один человек погиб и еще семеро пострадали и получили ранения. Во многих районах Киева фиксируются пожары и разрушения. Это информация на 04:21.

Напомним, этой же ночью в нескольких районах Киева уже фиксировали последствия атаки – попадание в дома, пожары в ТРЦ и пострадавших.