ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пострадали магазины и машины. В ВСУ показали фото последствий обстрела Одессы

Одесса, Пятница 29 марта 2024 17:38
UA EN RU
Пострадали магазины и машины. В ВСУ показали фото последствий обстрела Одессы Фото: В ВСУ показали фото последствий обстрела Одессы (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате сегодняшней атаки РФ на Одессу пострадали люди, а также автомобили и магазины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Враг коварно направляет ракетные удары по промышленным и жилым районам Одессы", - пишут военные.

По их словам, именно в результате вражеской агрессии страдают мирные жители.

Фото: Последствия ударов (t.me/SJTF_Odes)

С травмами от падения обломков сбитых вражеских ракет госпитализированы 3 человека. Среди травмированных двое детей.

В Силах обороны отметили, что даже сбитые вражеские ракеты способны достаточно существенно навредить.

Обстрел Одессы

Сегодня российские оккупанты из акватории Черного моря направили 2 управляемые авиационные ракеты по Одессе. Обе цели были сбиты, однако от осколков пострадали дети.

Воздушные силы Украины уточнили, что во время вражеской атаки над Одесской областью были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что, по уточненной информации, в результате ракетного удара по Одессе трое пострадавших госпитализированы в медучреждения. Двое из них - дети 15 и 10 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Одесса Война в Украине
NEWS
Зачем Россия атаковала Днестровскую ГЭС и при чем тут Молдова: мнение эксперта
Зачем Россия атаковала Днестровскую ГЭС и при чем тут Молдова: мнение эксперта
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России