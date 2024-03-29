Пострадали магазины и машины. В ВСУ показали фото последствий обстрела Одессы

В результате сегодняшней атаки РФ на Одессу пострадали люди, а также автомобили и магазины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

В Силах обороны отметили, что даже сбитые вражеские ракеты способны достаточно существенно навредить.

По их словам, именно в результате вражеской агрессии страдают мирные жители.

Сегодня российские оккупанты из акватории Черного моря направили 2 управляемые авиационные ракеты по Одессе. Обе цели были сбиты, однако от осколков пострадали дети.

Воздушные силы Украины уточнили, что во время вражеской атаки над Одесской областью были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что, по уточненной информации, в результате ракетного удара по Одессе трое пострадавших госпитализированы в медучреждения. Двое из них - дети 15 и 10 лет.

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