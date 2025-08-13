Пострадянська традиція: священник пояснив, як і чому ПЦУ "відзначає" 1 вересня

Про яку пострадянську традицію 1 вересня йдеться

За словами експерта, Православна Церква України випускає свій календар з січня. Тому історія про церковне новоліття або індикт 1 вересня - це "залишки минулого".

"Я бачу, що в нас немає жодних традицій... Нічого "новорічного" робити 1 вересня", - зауважив священник.

Натомість існує інша, "пострадянська традиція".

"Єдине, що ми робимо - благословляємо дітей на початок навчального року. При тому це - тільки наша традиція така, пострадянська. Я думаю, що вона теж скоро відпаде", - поділився протоієрей.

Початок індикту в перший день вересня в церковному календарі згадується (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Чим важливе 1 вересня у світовому православ'ї

Коваленко розповів, що у світовому православ'ї 1 вересня - це "екологічний день".

"Згадується молебен за екологію, за збереження природи. І ми так само долучилися до цієї ініціативи", - пояснив він.

Водночас ректор Відкритого православного університету визнав, що в Україні така традиція "не так добре приживається".

"Бо в нас якраз є ця першовереснева "дитяча" традиція - школярі, студенти й т.ін. Хоча в багатьох університетах і навіть школах приватних зараз не починається навчальний рік 1 вересня. А трішки пізніше", - зауважив він.

Чому від традиції 1 вересня можна було б відмовитись

На думку Коваленка, традицію благословляти дітей і молодь на початок навчального року можна було б перенести на інший день.

"Можливо, нам вартувало б це робити якраз 8 вересня. Бо, можна сказати, що 8 вересня - день софійності. Бо це - храмове свято нашого храму, Софії Київської. І пам'ять ікони Софії - Премудрості Божої (що може стосуватись і премудрості навчання)", - пояснив священник.

Варто зазначити, що згідно з новоюліанським церковним календарем, яким керується нині ПЦУ, на 8 вересня припадає також Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці й Приснодіви Марії.

Свято 8 вересня у новоюліанському церковному календарі (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Чи варто шукати в датах "божественне походження"

Протоієрей зауважив, що церковний календар - "це жива історія".

"Календар створюється людьми. Календар пристосовується під наші земні проблеми, земні потреби... Тому казати, що календар є якогось божественного походження - ні. Він від початку придуманий людьми", - наголосив Коваленко.

Насамкінець він нагадав, що "ми досі живемо по сонячному календарю Римської імперії".

"Навіть люди, які з церквою живуть за старим стилем (московський патріархат), вони живуть по юліанському календарю. А хто такий Юлій? Цезар. Римський імператор, язичник. Який встановив календар, в якому є навіть місяць на його честь", - підсумував священник.