Пострадянська традиція: священник пояснив, як і чому ПЦУ "відзначає" 1 вересня

Попри те, що початок нового церковного року припадає буцімто на 1 вересня, нічого "новорічного" у ПЦУ в цей день не роблять. Натомість в Україні існує інша, "пострадянська традиція".
Про це у коментарі РБК-Україна розповів ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко.
За словами експерта, Православна Церква України випускає свій календар з січня. Тому історія про церковне новоліття або індикт 1 вересня - це "залишки минулого".
"Я бачу, що в нас немає жодних традицій... Нічого "новорічного" робити 1 вересня", - зауважив священник.
Натомість існує інша, "пострадянська традиція".
"Єдине, що ми робимо - благословляємо дітей на початок навчального року. При тому це - тільки наша традиція така, пострадянська. Я думаю, що вона теж скоро відпаде", - поділився протоієрей.
Коваленко розповів, що у світовому православ'ї 1 вересня - це "екологічний день".
"Згадується молебен за екологію, за збереження природи. І ми так само долучилися до цієї ініціативи", - пояснив він.
Водночас ректор Відкритого православного університету визнав, що в Україні така традиція "не так добре приживається".
"Бо в нас якраз є ця першовереснева "дитяча" традиція - школярі, студенти й т.ін. Хоча в багатьох університетах і навіть школах приватних зараз не починається навчальний рік 1 вересня. А трішки пізніше", - зауважив він.
На думку Коваленка, традицію благословляти дітей і молодь на початок навчального року можна було б перенести на інший день.
"Можливо, нам вартувало б це робити якраз 8 вересня. Бо, можна сказати, що 8 вересня - день софійності. Бо це - храмове свято нашого храму, Софії Київської. І пам'ять ікони Софії - Премудрості Божої (що може стосуватись і премудрості навчання)", - пояснив священник.
Варто зазначити, що згідно з новоюліанським церковним календарем, яким керується нині ПЦУ, на 8 вересня припадає також Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці й Приснодіви Марії.
Протоієрей зауважив, що церковний календар - "це жива історія".
"Календар створюється людьми. Календар пристосовується під наші земні проблеми, земні потреби... Тому казати, що календар є якогось божественного походження - ні. Він від початку придуманий людьми", - наголосив Коваленко.
Насамкінець він нагадав, що "ми досі живемо по сонячному календарю Римської імперії".
"Навіть люди, які з церквою живуть за старим стилем (московський патріархат), вони живуть по юліанському календарю. А хто такий Юлій? Цезар. Римський імператор, язичник. Який встановив календар, в якому є навіть місяць на його честь", - підсумував священник.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які церковні календарі діяли на території України впродовж історії, як ПЦУ перейшла на новоюліанський календар і на які дати "за новим стилем" припадають тепер День святого Миколая, Різдво та Водохреще.
Крім того, ми пояснювали, кому з українців перехід на "новий" календар дався найлегше.
Тим часом у ПЦУ розвінчали поширений міф про людську долю й нагадали про найбільший Божий дар і вчення про Божий Промисел.
Читайте також, хто такі біси, як з ними боротись, і чи варто боятися прокльонів.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, коментар ректора Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрея ПЦУ Георгія Коваленка для РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.