Пострадавшие от наводнения районы Бельгии вновь страдают от дождей

При этом, как уведомили в компании-операторе Infrabel, сообщение было приостановлено уже после первого удара стихии.

Восстановить движение планировалось к 9 августа.

Уовень воды начал быстро подниматься на маршруте в сторону Филиппвиля (провинция Намюр) в районе 19.30-20.00 по местному времени (20.30-21.00 по Киеву).

Поток смывал машины, выворачивал булыжники, тащил за собой асфальтовые плиты. Однако интенсивность дождя достаточно быстро спала.