ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

SpaceX предоставил доступ к интернету Starlink для пострадавшей от наводнения Германии

Новина українською →
Германия, Пятница 23 июля 2021 17:33
SpaceX предоставил доступ к интернету Starlink для пострадавшей от наводнения Германии Фото: SpaceX предоставил доступ к интернету Starlink для пострадавшей от наводнения Германии (twitter.com/tesla.adri)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Илона Маска SpaceX предоставит бесплатный доступ к интернету Starlink наиболее пострадавшим от наводнения районам Германии. Общее количество терминалов планируют увеличить с 12 до 35 единиц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Teslarati.

Сегодня, наибольшие проблемы со связью в результате наводнения наблюдается в районе федеральной земли Рейнланд-Пфальц, в связи с чем спутниковый интернет-компании SpaceX может быть достаточно полезным для жителей территории.

Известно, что в нескольких пострадавших районах развернуты 12 терминалов Starlink, но их количество могут увеличить до 35. SpaceX планируют поддерживать связь внутри пострадавших районов до тех пор, пока в Германии не ликвидируют последствия наводнения и не восстановят покрытия сотовых сетей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия наводнение SpaceX
NEWS
Шмыгаль поручил расширить условия льготной ипотеки и лизинга
Шмыгаль поручил расширить условия льготной ипотеки и лизинга
DAILY
В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"
Милан Лелич, Владислав Красинский В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"