Наводнения в Германии: 30 тысяч человек остаются без питьевой воды и электричества

В регионах запада Германии, пострадавших от наводнения в середине июля, около 30 тысяч человек по-прежнему лишены доступа к электричеству и питьевой воде. Волонтеры на местах заняты в первую очередь подготовкой условий для возвращения людей в вынужденно покинутые ими дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Специалисты испытывают на прочность уцелевшие здания, а также проверяют наличие в них газа, электричества, воды и работающей канализации.

Кроме того, спасатели пытаются пополнить запасы питьевой воды путем очистки речной. Этим занимаются, в частности, в больнице города Бад-Нойенар, тоже пострадавшей от наводнения.

К утру 24 июля число жертв разрушительного наводнения увеличилось до 179 человек. Однако в эти выходные синоптики прогнозируют новые ливни.