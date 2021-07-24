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Наводнения в Германии: 30 тысяч человек остаются без питьевой воды и электричества

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Суббота 24 июля 2021 11:21
Наводнения в Германии: 30 тысяч человек остаются без питьевой воды и электричества Фото: в Германии люди страдают от последствий наводнений (GettyImages)
Автор: Инна Собора

В регионах запада Германии, пострадавших от наводнения в середине июля, около 30 тысяч человек по-прежнему лишены доступа к электричеству и питьевой воде. Волонтеры на местах заняты в первую очередь подготовкой условий для возвращения людей в вынужденно покинутые ими дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Специалисты испытывают на прочность уцелевшие здания, а также проверяют наличие в них газа, электричества, воды и работающей канализации.

Кроме того, спасатели пытаются пополнить запасы питьевой воды путем очистки речной. Этим занимаются, в частности, в больнице города Бад-Нойенар, тоже пострадавшей от наводнения.

К утру 24 июля число жертв разрушительного наводнения увеличилось до 179 человек. Однако в эти выходные синоптики прогнозируют новые ливни.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наводнение в Германии стало крупнейшим стихийным бедствием за 50 лет.

На сегодня ущерб уже достиг не менее 2 млрд евро.

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