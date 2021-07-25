Постраждалі від повені райони Бельгії знову страждають від дощів

При цьому, як повідомили в компанії-операторі Infrabel, повідомлення було призупинено вже після першого удару стихії.

Відновити рух планувалося до 9 серпня.

Рівень води почав швидко підійматися на маршруті в бік Філіпвіля (провінція Намюр) в районі 19.30-20.00 за місцевим часом (20.30-21.00 за Києвом).

Потік змивав машини, вивертав брукняк, тягнув за собою асфальтові плити. Однак інтенсивність дощу досить швидко спала.