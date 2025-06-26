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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Постпред України в ООН закликав усунути РФ із миротворчих місій: названо причину

Фото: постійний представник України при ООН Андрій Мельник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Рагуткіна

Росію необхідно виключити з миротворчих місій ООН через злочини проти дітей у війні в Україні.

Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в Нью-Йорку на відкритих дебатах у Радбезі.

Дипломат послався на звіт про порушення прав дітей з моменту початку їхнього фіксування на території України з моменту повномасштабної війни. Він зазначив, що кількість таких злочинів зросла на 105%.

Під час засідання Мельник закликав тимчасово зупинити участь РФ у миротворчих місіях доти, доки війська РФ не будуть виключені з цього списку.

Також він запропонував вводити автоматичні санкції для держав, які також порушували права дітей.

Депортація українських дітей

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти масово депортують українських дітей, яких вивозять у Білорусь, Росію та в окупований Крим.

Згідно з даними омбудсмена Дмитра Лубінця, від початку повномасштабної війни депортовано понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути понад тисячу маленьких українців.

Раніше в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 17-річного хлопця.

Саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.

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