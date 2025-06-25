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Три роки в окупації: Україна повернула ще одного 17-річного хлопця

Середа 25 червня 2025 13:11
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Три роки в окупації: Україна повернула ще одного 17-річного хлопця Фото: Україна повернула ще одного підлітка (t.me/ermaka2022)
Автор: Владислава Ткаченко

В межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося повернути 17‑річного хлопця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Хлопець ще у 2022 році опинився в окупації та був змушений виїхати до РФ.

"Повернення стало можливим завдяки зусиллям Української мережі за права дитини", - зазначив він.

За словами Єрмака, 17‑річний юнак тепер нарешті на батьківщині - його зустріли мама та сестра, які чекали на нього кілька років.

Це вже одна з сотень успішних евакуацій дітей, відправлених на контрольовані агрессором території або вивезених до РФ.

Ініціатива Bring Kids Back UA, запущена за розпорядженням президента, спрямована на повернення українських дітей, незаконно вивезених або депортованих під час війни.

"Виконуємо завдання президента - повернути всіх українських дітей додому", - написав він.

Депортація українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти масово депортують українських дітей. Їх вивозять до Білорусі, РФ та в окупований Крим.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Нагадаємо, саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

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