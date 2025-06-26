Постпред Украины в ООН призвал устранить РФ из миротворческих миссий: названа причина

Дипломат сослался на отчет о нарушениях прав детей с момента начала их фиксирования на территории Украины с момента полномасштабной войны. Он отметил, что число таких преступлений возросло на 105%.

В ходе заседания Мельник призвал приостановить участие РФ в миротворческих миссиях до тех пор, пока войска РФ не будут исключены из этого списка.

Также он предложил вводить автоматические санкции для государств, которые также нарушали права детей.