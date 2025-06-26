Постпред України в ООН закликав усунути РФ із миротворчих місій: названо причину

Росію необхідно виключити з миротворчих місій ООН через злочини проти дітей у війні в Україні.

Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в Нью-Йорку на відкритих дебатах у Радбезі.

Дипломат послався на звіт про порушення прав дітей з моменту початку їхнього фіксування на території України з моменту повномасштабної війни. Він зазначив, що кількість таких злочинів зросла на 105%.

Під час засідання Мельник закликав тимчасово зупинити участь РФ у миротворчих місіях доти, доки війська РФ не будуть виключені з цього списку.

Також він запропонував вводити автоматичні санкції для держав, які також порушували права дітей.