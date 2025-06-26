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Постпред Украины в ООН призвал устранить РФ из миротворческих миссий: названа причина

Четверг 26 июня 2025 03:05
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Постпред Украины в ООН призвал устранить РФ из миротворческих миссий: названа причина Фото: постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Рагуткина

Россию необходимо исключить из миротворческих миссий ООН из-за преступлений против детей в войне в Украине.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Нью-Йорке на открытых дебатах в Совбезе.

Дипломат сослался на отчет о нарушениях прав детей с момента начала их фиксирования на территории Украины с момента полномасштабной войны. Он отметил, что число таких преступлений возросло на 105%.

В ходе заседания Мельник призвал приостановить участие РФ в миротворческих миссиях до тех пор, пока войска РФ не будут исключены из этого списка.

Также он предложил вводить автоматические санкции для государств, которые также нарушали права детей.

Депортация украинских детей

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты массово депортируют украинских детей, которых вывозяр в Беларусь, Россию и в оккупированный Крым.

Согласно данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны депортированы более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.

Ранее в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть 17-летнего парня.

Именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

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ООН Андрей Мельник Война в Украине
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