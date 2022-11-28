Постпред США в НАТО: ми не підштовхуємо Україну до переговорів із РФ, вона визначає умови

Вона наголосила, що питання переговорів із Росією залишається в руках президента Володимира Зеленського.

"Він визначатиме умови, на яких він буде готовий сісти за стіл переговорів і коли сісти за стіл переговорів. Наша позиція як Сполучених Штатів, і вона підтримується в НАТО, - ми повинні забезпечити, щоб президент Зеленський та Україна були у найсильнішій позиції на момент початку таких переговорів", - сказала Сміт.

За її словами, невідомо, коли Росія захоче сісти за стіл переговорів та сприймати Україну серйозно. Наразі таких ознак не видно.

"Але рішення буде в руках українців, ми не підштовхуємо їх до якоїсь певної дати чи графіку", - додала вона.