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Постпред США в НАТО: мы не подталкиваем Украину к переговорам с РФ, она определяет условия

Фото: постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит (twitter.com/usambnato)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

НАТО и США считают необходимым обеспечить сильную позицию Украины к началу мирных переговоров с Россией. При этом условия и время для переговоров определяет Украина.

Об этом заявила постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит на онлайн-брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что вопрос переговоров с Россией остается в руках президента Владимира Зеленского.

"Он будет определять условия, на которых он будет готов сесть за стол переговоров и когда сесть за стол переговоров. Наша позиция как Соединенных Штатов, и она поддерживается в НАТО, - мы должны обеспечить, чтобы президент Зеленский и Украина были в наиболее сильной позиции на момент начала таких переговоров", - сказала Смит.

По ее словам, неизвестно, когда Россия захочет сесть за стол переговоров и воспринимать Украину серьезно. На данный момент таких признаков не видно.

"Но решение будет в руках украинцев, мы не подталкиваем их к какой-то определенной дате или графику", - добавила она.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия требует от Украины переговоров и сдачи государственных интересов, но переломный момент уже наступил.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что вместо предложений преждевременных мирных переговоров с РФ целью партнеров должна быть победа Украины, которая принесет устойчивый и справедливый мир на европейский континент.

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НАТОСоединенные Штаты АмерикиВладимир Зеленский