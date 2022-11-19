Нам потрібна перемога, а не нічия, - Кулеба

Замість пропозицій передчасних мирних переговорів з Росією метою партнерів має бути перемога України, яка принесе стійкий та справедливий мир на європейський континент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Нам потрібна перемога, а не нічия. Якщо дозволити Росії взяти зараз паузу, Путін створить посеред Європи заморожений конфлікт, гігантську бомбу уповільненої дії, яка буде готова вибухнути щомиті", - йдеться у відеозверненні Кулеби до учасників ювілейного конгресу Пан’європейського союзу

За його словами, для Європи було би стратегічною помилкою переслідувати таку мету.

"Застерігаю партнерів України: не пропонуйте нам компроміси із совістю, територіальною цілісністю чи суверенітетом. Бо це будуть і ваші компроміси з власною безпекою", - сказав міністр.

За словами Кулеби, жодна країна в світі не прагне миру так, як Україна, але "такі війни як ця мають завершуватися перемогою добра над злом". Він закликав партнерів працювати разом над досягненням мети перемоги України.