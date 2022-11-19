Нам потрібна перемога, а не нічия, - Кулеба
Замість пропозицій передчасних мирних переговорів з Росією метою партнерів має бути перемога України, яка принесе стійкий та справедливий мир на європейський континент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
"Нам потрібна перемога, а не нічия. Якщо дозволити Росії взяти зараз паузу, Путін створить посеред Європи заморожений конфлікт, гігантську бомбу уповільненої дії, яка буде готова вибухнути щомиті", - йдеться у відеозверненні Кулеби до учасників ювілейного конгресу Пан’європейського союзу
За його словами, для Європи було би стратегічною помилкою переслідувати таку мету.
"Застерігаю партнерів України: не пропонуйте нам компроміси із совістю, територіальною цілісністю чи суверенітетом. Бо це будуть і ваші компроміси з власною безпекою", - сказав міністр.
За словами Кулеби, жодна країна в світі не прагне миру так, як Україна, але "такі війни як ця мають завершуватися перемогою добра над злом". Він закликав партнерів працювати разом над досягненням мети перемоги України.
Нагадаємо, за даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, в серпні 2022 року більшість опитаних (55%) казали, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України і відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 20,5% навіть більш радикальні - перемогою у війні для них буде знищення російської армії і сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.