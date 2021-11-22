Постпред России о войсках возле Украины: "напряженности на границе нет"

По словам постоянного представителя Российской Федерации при ООН Василия Небензи, напряженности на границе с Украиной нет. Якобы, войска страны двигаются по своей территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " ТАСС ".

По словам дипломата, Российская Федерация должна самостоятельно решать где ей располагать своих военных. В то же время напряженность на границе с Украиной является якобы лишь домыслом других стран.

"Никакой напряженности на границе нет. Мы двигаемся на своей территории. Напряженность нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным", - заявил Небензя.