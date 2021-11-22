Постпред Росії про війська біля України: "Напруженості на кордоні немає"

За словами дипломата, Російська Федерація повинна самостійно вирішувати де їй розташовувати своїх військових. Водночас напруженість на кордоні з Україною є, нібито, лише домислом інших країн.

"Жодної напруженості на кордоні немає. Ми рухаємося на своїй території. Напруженість нам приписують ті країни, які вважають, що ми повинні тримати наші війська там, де вони вважають за потрібне", - заявив Небензя.