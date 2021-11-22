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Постпред России о войсках возле Украины: "напряженности на границе нет"

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 21:01
Постпред России о войсках возле Украины: "напряженности на границе нет" Фото: постоянный представитель России в ООН Василий Небензя (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По словам постоянного представителя Российской Федерации при ООН Василия Небензи, напряженности на границе с Украиной нет. Якобы, войска страны двигаются по своей территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

По словам дипломата, Российская Федерация должна самостоятельно решать где ей располагать своих военных. В то же время напряженность на границе с Украиной является якобы лишь домыслом других стран.

"Никакой напряженности на границе нет. Мы двигаемся на своей территории. Напряженность нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным", - заявил Небензя.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Россия может стремиться к продвижению на территорию Украины.

Между тем США предупредили ЕС о возможном вторжении России в Украину.

Тем временем Кремль довольно резко отреагировал на информацию от Bloomberg о возможном вторжении.

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ООН Российская Федерация Украина
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