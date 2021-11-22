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Постпред Росії про війська біля України: "Напруженості на кордоні немає"

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Понеділок 22 листопада 2021 21:01
Постпред Росії про війська біля України: "Напруженості на кордоні немає" Фото: постійний представник Росії в ООН Василь Небензя (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

За словами постійного представника Російської Федерації при ООН Василя Небензі, напруженості на кордоні з Україною немає. Нібито, війська країни рухаються по своїй території.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

За словами дипломата, Російська Федерація повинна самостійно вирішувати де їй розташовувати своїх військових. Водночас напруженість на кордоні з Україною є, нібито, лише домислом інших країн.

"Жодної напруженості на кордоні немає. Ми рухаємося на своїй території. Напруженість нам приписують ті країни, які вважають, що ми повинні тримати наші війська там, де вони вважають за потрібне", - заявив Небензя.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Росія може прагнути до просування на територію України.

Тим часом США попередили ЄС про можливе вторгнення Росії в Україну.

Водночас Кремль доволі різко відреагував на інформацію від Bloomberg про можливе вторгнення.

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