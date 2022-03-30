Они постоянно это заявляют: Верещук о "режиме тишины" для Мариуполя от оккупантов

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук отреагировала на заявление РФ о "режиме тишины" для эвакуации из Мариуполя . По ее словам, с такими заявлениями российские оккупанты выступают каждый день.

Об этом вице-премьер сказала в комментарии РБК-Украина .

"Они постоянно это заявляют. И не соблюдают. Сегодня тоже был (объявлен "режим тишины" для эвакуации из Мариуполя, - ред.) и ни одного автобуса не пропустили", - сказала Верещук.

В то же время, она уточнила, что Украина обратилась с соответствующим запросом о прекращении огня и обеспечении работы гуманитарных коридоров 31 марта через Международный комитет Красного Креста. Ответ получен не был.